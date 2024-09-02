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В августе коалиция США 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии

В августе коалиция США 360 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что за август коалиция во главе с США допустила 360 нарушений, связанных с полетами в районе Эт-Танф.

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