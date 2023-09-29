Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Техника избавления от негативных мыслей

Техника избавления от негативных мыслей

Негативные мысли притягивают негативные события, и чем сильнее мысли, тем разрушительнее события. Дело тут даже не в силе притяжения и не в материализации мыслей — дело лишь в том, что как вы думаете, так вы и действуете.

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