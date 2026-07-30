Жителя Кубани осудили за передачу данных о кораблях ВС РФ террористам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к 25 годам лишения свободы за передачу данных о кораблях ВС РФ в Новороссийске представителям террористической организации "Артподготовка" (признана террористической организацией, запрещена в РФ).
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