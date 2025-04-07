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Чем может обернуться для Сирии формирование новой армии при участии Турции

Чем может обернуться для Сирии формирование новой армии при участии Турции

Министерство обороны Сирии начало работу по созданию ядра новой армии страны. Об этом пишет издание Enab Baladi.

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