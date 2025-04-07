Чем может обернуться для Сирии формирование новой армии при участии Турции

Министерство обороны Сирии начало работу по созданию ядра новой армии страны. Об этом пишет издание Enab Baladi.
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