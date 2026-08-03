Офицер Поле: освобождением Доброполья ВС РФ смогут блокировать ВСУ

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Освобождение Доброполья в ДНР позволит ВС РФ блокировать украинский гарнизон на краматорско-славянском направлении, рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Поле.
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