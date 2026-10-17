Акции протеста в Франции набирают обороты и выходят из-под контроля.В Марселе протестующие ворвались в здание мэрии: несколько десятков человек выбили входную дверь и проникли в холл с криками «Это революция, мы берём Бастилию!».
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