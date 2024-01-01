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Путин заявил, что у России устойчивая экономика и финансовая система

Путин заявил, что у России устойчивая экономика и финансовая система

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономика и финансовая система страны устойчивы, и на экономическое положение РФ не смогло повлиять даже ее отключение от международной системы расчетов SWIFT.

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