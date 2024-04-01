NYT: в перебежчика Кузьминова стреляли шесть раз и переехали его на машине

В лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолёт, стреляли шесть раз и переехали его тело на машине в Испании, пишет американская газета The New York Times.
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