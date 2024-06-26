Колокольцев заявил о попытках стран Запада исключить РФ из Интерпола

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, на которой обсудил украинский удар по Севастополю 23 июня, работу полицейских миротворцев и их участие в операциях, а также русофобские настроения в мире.