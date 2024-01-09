В Челябинске учащиеся младшей школы остаются дома

В Челябинске из-за мороза отменили занятия учеников начальной школы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 9 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смены.