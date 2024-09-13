Если нет талантов, то ребятам сразу нужно давать рабочие специальности Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum предложил давать рабочие специальности людям, у которых нет от природы большого ума.
Детей без природного дара предложили лишить права на высшее образование
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Этого Богомаза - в бригаду мигрантов!
Ответить
15 час.
Михаил Сенников
разумно глаголит брянский губернатор. ну не можешь понять разложение в ряд тейлора, и не надо! иди на станке работай, тоже очень востребовано, и платят побольше чем некоторым инженерам. часть гуманитарный частных вузиков вообще позакрывать. пусть вуз выпускает не 150 специалистов в год, а лишь 15, НО!! это будут Специалисты!!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии