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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Детей без природного дара предложили лишить права на высшее образование

Детей без природного дара предложили лишить права на высшее образование

Если нет талантов, то ребятам сразу нужно давать рабочие специальности Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum предложил давать рабочие специальности людям, у которых нет от природы большого ума.

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Комментарии
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А
Александр
Этого Богомаза - в бригаду мигрантов!
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15 час.
Михаил Сенников
разумно глаголит брянский губернатор. ну не можешь понять разложение в ряд тейлора, и не надо! иди на станке работай, тоже очень востребовано, и платят побольше чем некоторым инженерам. часть гуманитарный частных вузиков вообще  позакрывать. пусть вуз выпускает не 150 специалистов в год, а лишь 15, НО!! это будут Специалисты!!!
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13 час.

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