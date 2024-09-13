Детей без природного дара предложили лишить права на высшее образование

Михаил Сенников

разумно глаголит брянский губернатор. ну не можешь понять разложение в ряд тейлора, и не надо! иди на станке работай, тоже очень востребовано, и платят побольше чем некоторым инженерам. часть гуманитарный частных вузиков вообще позакрывать. пусть вуз выпускает не 150 специалистов в год, а лишь 15, НО!! это будут Специалисты!!!