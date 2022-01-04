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  • Россиянин
    Вот так вот, решили пустить в экономику спекулянтов и жуликов. Вот и бабахнуло.Президент Казахст...
  • Россиянин
    По моему, "поздно пить боржоми". Надо было с самого начала. А до этого Совет безопасности получается бездействовал?Президент Казахст...
  • Николай Герасименко
    Если речь идёт о ролике, показанном на Соловьёв Live, то это элементарные 3,14здешь и провокация.Казахстанские сил...

В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения, в том числе транспорта

В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения, в том числе транспорта

РЕЖИМ ЧП В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС С 23.00 МИНУТ ДО 7.00 - УКАЗ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА НАЗНАЧЕН КОМЕНДАНТОМ РЕГИОНА НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ЧП – УКАЗ В АЛМА-АТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - УКАЗ В КАЗАХСТАНЕ НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЧП У ФИЗЛИЦ ИЗЫМУТ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, У ЮРЛИЦ ПОМИМО ЭТОГО - ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - УКАЗ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧП В АЛМА-АТЕ И МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - УКАЗ РИА Новости.

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