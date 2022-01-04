В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения, в том числе транспорта

РЕЖИМ ЧП В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС С 23.00 МИНУТ ДО 7.00 - УКАЗ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА НАЗНАЧЕН КОМЕНДАНТОМ РЕГИОНА НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ЧП – УКАЗ В АЛМА-АТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - УКАЗ В КАЗАХСТАНЕ НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЧП У ФИЗЛИЦ ИЗЫМУТ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, У ЮРЛИЦ ПОМИМО ЭТОГО - ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - УКАЗ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧП В АЛМА-АТЕ И МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - УКАЗ РИА Новости.
Свежие комментарии