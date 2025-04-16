Слоны встали в круг, чтобы защитить потомство от землетрясения

Слоны образовали круг, чтобы защитить потомство от землетрясения / © San Diego Zoo После первых же толчков африканские слоны сумели быстро сориентироваться и скооперироваться, образовав круг, внутрь которого загнали молодняк.
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