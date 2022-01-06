От нового способа мошенничества с путевками в Крыму предостерегли в МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Интернет-мошенники размещают фейковые объявления о наличии свободных мест в гостиницах на курортах за небольшие деньги и требуют предоплату, – о такой противозаконной схеме предупреждает МВД по Республике Крым.