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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» мечтает вернуть тен Хага, но общается и с другими кандидатами на случай его отказа

Об этом сообщил журналист De Telegraaf Майк Фервей, который специализируется на новостях об «Аяксе». «Тен Хаг – по-прежнему кандидат мечты, но клуб также работает над планами B, C и D.

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