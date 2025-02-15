Двалишвили заявил об отсутствии у Нурмагомедова достойного соперника

Двалишвили: Хабиб ушел непобежденным, так как не встретил достойного соперника Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к бойцам из Дагестана, в том числе к Хабибу Нурмагомедову.