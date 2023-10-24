Тарт татен с хрустящим тестом и карамельными яблоками: рецепт пирога из фильма «1+1»

Попробуйте, и вы поймете, почему герой Омара Си так просил его в ресторане фото: кадр из фильма «1 + 1»Те, кто смотрел французскую жизнеутверждающую комедию «1 + 1» (или «Неприкасаемые»), наверняка вспомнят момент, когда персонажа Омара Си заказывает себе в ресторане десерт: «Я возьму тарт татен.