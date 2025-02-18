Жителям Подмосковья напомнили способы узнать остаток материнского капитала

С 1 февраля в России на 9,5% проиндексировали материнский капитал. Размер сертификата составляет 690,2 тысячи рублей на первого и 912,1 тысячи рублей на второго ребенка, напомнили в Минжилполитики Подмосковья.
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