Священник Савченко рассказал, почему важно отстоять пасхальную службу от начала и до конца

Православные россияне в этом году отметят святой праздник Пасхи 5 мая. Церковные служители по всей стране проведут праздничные богослужения, а прихожане в очередной раз поприветствуют друг друга возгласом «Христос Воскресе!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии