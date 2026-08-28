Российский ОПК начал серийный выпуск системы РЭБ для подавления Starlink

Российский оборонно-промышленный комплекс начал серийное производство системы радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», предназначенной для подавления работы спутниковой сети Starlink.
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