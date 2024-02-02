Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Японии

FerrariОрганизаторы чемпионата мира Формула 1 на фоне слухов о возможном переезде Гран При Японии с культового автодрома «Сузука» на новую уличную трассу в Осаке продлили контракт на проведение этапа на текущем автодроме.
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