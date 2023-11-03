Территорию у станции метро «Марьино» освободили от 20 самостроев

У станции метро «Марьино» демонтировали незаконные строения площадью почти 400 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.