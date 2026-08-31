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Регионы России

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В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина с Пашиняном

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном в Бишкеке для обсуждения политического конфликта в Армении и двусторонних отношений между странами.

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