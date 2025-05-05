🔥 Симферополь украшают в преддверии Дня Победы Инсталляции устанавливают в центральной части города.
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🔥 Симферополь украшают в преддверии Дня Победы Инсталляции устанавливают в центральной части города.