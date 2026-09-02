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Царьград

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Минфин РФ продаст пакет акций НМТП в 2026 году напрямую инвестору

Минфин РФ продаст пакет акций НМТП в 2026 году напрямую инвестору

Минфин РФ планирует в этом году продать 20% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт", подконтрольное "Транснефти".

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