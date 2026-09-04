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Мерца призвали извиниться за предвыборную ложь о долговом тормозе

Мерца призвали извиниться за предвыборную ложь о долговом тормозе

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен извиниться за то, что нарушил предвыборные обещания касательно долгового тормоза, заявил главный кандидат берлинского отделения ХДС на выборах в палату представителей Штефан Эверс 4 сентября телеканалу ntv.

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