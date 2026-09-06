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Калуга-поиск

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Большая Калужская тропа стала непрерывным маршрутом длиной 245 километров

Большая Калужская тропа стала непрерывным маршрутом длиной 245 километров

Губернатор Калужской области Владислав Шапша протестировал новые 100 километров Большой Калужской тропы.

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