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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янник Синнер: «Я всегда был главным болельщиком Дрэйпера. Добро к нему возвращается, потому что он хороший человек»

Янник Синнер: «Я всегда был главным болельщиком Дрэйпера. Добро к нему возвращается, потому что он хороший человек»

«Мы с Джеком давно знакомы и еще лучше друг друга узнали, когда он поднялся на этот уровень. Мне кажется, все игроки знали, насколько он силен, какой у него потенциал, и сейчас он это показывает.

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