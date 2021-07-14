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Такие добрые лица, такие добрые глаза... "Творческая российская элита"

Такие добрые лица, такие добрые глаза... "Творческая российская элита"

Виктор Анисимов  Как присосавшиеся клещи. Пьют и пьют сладкую российскую кроушку. И не отцепить их, и не отодрать.

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Сергей
Все "культурное творчество" современной театральной и киношной элиты это слизывание Голливудских сюжетов и перестройка их под российские стандарты..Особенно в искажении и извращении нашей истории ... Бездарность и бездуховность...только гонка за баблом ..
Гаражный кооператив ЛАДА
А вы все ходить смотреть и слушать, покупаете и читаете эту сраную элиту. Кормите эту сволочь, а по ним давно прогоревшие леса и затопленные посёлки скучают и плачут. А по некоторым и мыло с верёвкой.
Varshavskiy Иващенко
Про эту "элиту"хорошо сказал Владимир Ильич.Они считают себя мозгом нации.На самом деле они не мозг,а го-но.
Наталья Климова
Мое величайшее разочарование некогда обожаемый Макаревич.Его песни по прежнему слушаю,но голос его,вид стал раздражать.По моему мнению стал похож на старого ростовщика еврея,сильно врущего.
Марлен
Они звереют от того что их презирают.
Максим Чикалев
Их презирают, за то, что они озверели!
Борис Осипов
Иван
-
Владимир Якубенко
Если бы Сталин воскрес, то тут же, вникнув в НАСТОЯЩЕЕ России, тут же сошёл с ума. Ибо такое ему и в кошмарном сне не могло присниться. Хоть и был он - ох как далеко - не ангел. А мы - ничего. притерпелись. Прочный однако народ, терпеливый и затурканный до возможного предела сперва красными комиссарами, а теперь их потомками. Горе нам доверчивым и безропотным...
Прохожий по жизни
Без таких людей жить скучно, как им без халявных денег. Убирать их нет смысла. Других = очередь. Старая истина: их много на каждом километре.

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