В Губкинском осудили молодую пару за сбыт наркотиков

Губкинский районный суд приговорил к заключению молодую пару курьеров-закладчиков. Прокуратура ЯНАО сообщила, что мужчина и женщина с сентября 2022 года работали в составе организованной группы, распространяя наркотики.
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