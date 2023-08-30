“Уровень расчеловечивания”: ВСУ садистски замучили русского пленного бойца

Распространяемое в сети видео из подвала ВСУ, потрясшее общественность, было снято, судя по всему, в 2022 году в ПавловкеВ телеграм-канале “Воин DV” прокомментировали видео, распространяемое в сети, с телом замученного до смерти русского солдата.