Александр Проханов: Образ Государства Российского как неповторимого, драгоценного и святого лежит в глубине души каждого русского человека
Русские войска взяли Авдеевку. Это не Сталинград, не Курская дуга. Взятие Авдеевки не сулит перелома в войне.
Комментарии
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Блестящее слово А. Проханова!
Штучный человек. В 1991г один вышел на Красную площадь. Никто его тогда не поддержал. Коммунистов были миллионы. Но...никто не понимал, что происходит, все сидели по домам. А Проханов понимал уже тогда, что происходит катастрофа. Это был оранжевый Майдан. Он был прав. Сдали страну без сопротивления Чубайсам для разграбления. Но он не борец, а романтик. А мы были идиотами, кастрюлями, стотысячной толпой кричали ."Ельцин! Ельцин!" Спасибо ему, он всегда говорит правду, не юлит, не пресмыкается, не прикидывается. Уважаю его. Сейчас он поддерживает Путина. А он святой человек и всегда прав.
А у Вас нации нет? Счастливчик!
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