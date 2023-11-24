Посол КНР: Пекин готов разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка РФ

Китай готов на постоянной основе разрабатывать модели автомобилей, отвечающие потребностям рынка РФ, заявил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе II Российско-китайского автопромышленного форума в Москве.
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