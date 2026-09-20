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Культурология.рф

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История и археология: Как подбирали жениха 14-летней Елене Нарышкиной, и Почему выдали замуж так рано, хотя у жениха была другая

История и археология: Как подбирали жениха 14-летней Елене Нарышкиной, и Почему выдали замуж так рано, хотя у жениха была другая

Невесте было всего четырнадцать лет. Она искренне недоумевала от того, что ее собираются женить на незнакомце.

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