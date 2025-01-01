Силы ПВО за сутки сбили семь ракет HIMARS и 66 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 66 украинских беспилотников, проинформировал 1 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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