Потеряшка (КЕК!)

Команда авторов StopGame отправляется в эпическое приключение! Они пройдут через горы, леса и моря, чтобы найти все бубылды! Их ждут отчаяние, восторг, предательство и даже любовь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым