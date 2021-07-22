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Россия возродила один из самых амбициозных энергетических проектов СССР

Россия возродила один из самых амбициозных энергетических проектов СССР

Россия приступает к реализации одного из самых амбициозных проектов времен СССР. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о разработке проекта Пенжинской приливной электростанции в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря.

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