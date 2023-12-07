Эльзы, супергерои, богатыри и фараоны: в кого наряжаются дети на Новый год

В декабре традиционно растет спрос на карнавальные костюмы для детей. На маркетплейсах выбор колоссальный: за 1,5-3 тысячи рублей можно найти почти любого героя мультфильмов и сказок, а в этом году – и разные варианты драконов.
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