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Самолет United Airlines вернулся в США: пилот забыл паспорт в Лос-Анджелесе

Самолет United Airlines вернулся в США: пилот забыл паспорт в Лос-Анджелесе

Самолет United Airlines вернулся из рейса Лос-Анджелес-Китай из-за отсутствия у пилота паспорта. На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа.

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