АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока взятый курс государствами ЕС и скандинавами верный. Рост кожно венерических заболеваний, тараканов, чесотка и т.д. прогресс. Верной дорогой идут и это только начало, а дальше средневековье, со всеми его прелестями. Вспоминаю когда шла гуманитарка в государства ЕС во время, великой авантюры, пандемии КОВИД и как братья по ЕС друг у друга воровали эту помощь и ни о каком единстве и речи не могло быть, кто первым встал того и тапки. Пройдет время и государства ЕС на окорочках поползут в Россию умолять о сотрудничестве и уже не на своих условиях, а России. Придется им возместить все что своровали, конфисковали, арестовали не только государства России, но и фирм и граждан. Расплачиваться им придется только по предоплате и ни каких по факту платежей не будет. Как говаривал классик, деньги вечером стулья утром, а утро можно, но деньги вперед...