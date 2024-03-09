«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ответ: да. Экс-депутат бундестага и немецкий журналист Юрген Тоденхёфер ударился в своём X в философские вопросы: Душили, значит-с, Россию всем миром всячески, обещали блицкриг и великую победу.
Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока взятый курс государствами ЕС и скандинавами верный. Рост кожно венерических заболеваний, тараканов, чесотка и т.д. прогресс. Верной дорогой идут и это только начало, а дальше средневековье, со всеми его прелестями. Вспоминаю когда шла гуманитарка в государства ЕС во время, великой авантюры, пандемии КОВИД и как братья по ЕС друг у друга воровали эту помощь и ни о каком единстве и речи не могло быть, кто первым встал того и тапки. Пройдет время и государства ЕС на окорочках поползут в Россию умолять о сотрудничестве и уже не на своих условиях, а России. Придется им возместить все что своровали, конфисковали, арестовали не только государства России, но и фирм и граждан. Расплачиваться им придется только по предоплате и ни каких по факту платежей не будет. Как говаривал классик, деньги вечером стулья утром, а утро можно, но деньги вперед...
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19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Самое главное чтобы с Германии пришли хорошие производства и фирмы в Россию работать. Нам россиянам создавать рабочие места и платить налоги.
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18 час.
Александр Крылов
Тупые - это по образованию, а вот ещё и слабы "на передок" - это в самую точку! Со времён Меркель, Германия опускается всё ниже и ниже. Все точки невозврата уже давно пройдены. Остаётся принять ислам и всё!
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35 мин.
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