Алиев пообещал изгнать Россию с энергетического рынка Европы, но погорячился

Экспортные возможности нефтегазового сектора Азербайджана смехотворны Евгений Берсенев На фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Александр Фролов Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия уже не может в должной мере обеспечить своих традиционных партнеров нефтью и газом, и Баку с удовольствием заместит Москву на международных рынках.