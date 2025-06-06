Сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в мире отмечается День русского языка. По данным исследования Государственного института имени Пушкина за 2024 год, русский язык занимает седьмое место по популярности в мире.
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