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Хоккеисты «Авангарда» навестили детей гематологического отделения омской больницы и вручили им подарки

Игроки омского клуба Андрей Мишуров, Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов, главный тренер Михаил Кравец и генеральный менеджер Антон Курьянов съездили к детям гематологического отделения Омской областной клинической больницы.

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