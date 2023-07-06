Что случилось ночью, 6 июля 2023 года

В июне 2023 года россияне стали сообщать об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию. Федеральная таможня ФРГ объяснила, что из-за санкций въезд на личном автомобиле из России на территорию Германии расценивается как основание .
В июне 2023 года россияне стали сообщать об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию. Федеральная таможня ФРГ объяснила, что из-за санкций въезд на личном автомобиле из России на территорию Германии расценивается как основание .
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