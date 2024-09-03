Заявление разорвали на глазах: Ветерана СВО без руки довели бандиты из диаспоры

Татьянка Яцук

А где меры по защите ветеранов и участников СВО со стороны МО и правительства???? Почему их избивают, калечат, убивают, отнимают деньги, заработанные кровью???? Товарищ Верховный Главнокомандующий- почему после серьёзных ранений, потери конечностей и т.д. бойцы СВО оказываются незащищёнными, в том числе от беспредела органов внутренних дел, мигрантов, и прочих бандитствующих лиц и группировок?