ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    я не  убийцаНа ЧВК "Вагнер" о...
  • Катерина
    РУССКИЕ-то  вы  ЧЁМ с Натахой,  проживая  за бугром?Дело Чубайса: Одо...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    НЕ ВЕРЮ. Все они как попадут в плен так на жалость давят. Ничего, наши ребята умеют выворачивать наизнанку души и нич..."Еле ходим, а ты ...

Заявление разорвали на глазах: Ветерана СВО без руки довели бандиты из диаспоры

Заявление разорвали на глазах: Ветерана СВО без руки довели бандиты из диаспоры

Фото: Царьград Бандиты из диаспоры довели лишившегося руки ветерана СВО. В полиции военнослужащему не помогли, заявление разорвали прямо на глазах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Читалов
Еще пока верха шерстят- не до простого народа -П@lf hfcs
Ответить
2 час.
Татьянка Яцук
А где меры по защите ветеранов и участников  СВО со стороны МО и правительства???? Почему их избивают, калечат, убивают, отнимают деньги, заработанные кровью???? Товарищ Верховный Главнокомандующий- почему после серьёзных ранений, потери конечностей и т.д. бойцы СВО оказываются незащищёнными, в том числе от беспредела органов внутренних дел, мигрантов, и  прочих бандитствующих лиц и группировок?
Ответить
1 час.
Евгений Мангуш
Эту историю я уже слышал год назад один к одному.
Ответить
46 мин.

Картина дня

наверх