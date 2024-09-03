Фото: Царьград Бандиты из диаспоры довели лишившегося руки ветерана СВО. В полиции военнослужащему не помогли, заявление разорвали прямо на глазах.
Заявление разорвали на глазах: Ветерана СВО без руки довели бандиты из диаспоры
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Сергей Читалов
Еще пока верха шерстят- не до простого народа -П@lf hfcs
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2 час.
Татьянка Яцук
А где меры по защите ветеранов и участников СВО со стороны МО и правительства???? Почему их избивают, калечат, убивают, отнимают деньги, заработанные кровью???? Товарищ Верховный Главнокомандующий- почему после серьёзных ранений, потери конечностей и т.д. бойцы СВО оказываются незащищёнными, в том числе от беспредела органов внутренних дел, мигрантов, и прочих бандитствующих лиц и группировок?
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1 час.
Евгений Мангуш
Эту историю я уже слышал год назад один к одному.
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46 мин.
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