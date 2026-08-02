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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Короткая программа Яметовой поставлена под песню французской певицы Лу Делез, победившей на «Детском Евровидении-2025»

Новая короткая программа Вероники Яметовой  поставлена под песню Ce monde французской певицы Лу Делез – победительницы «Детского Евровидения-2025».

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