РИА: отельеров Турции беспокоит, что туристы в отелях all inclusive только едят

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил в беседе с РИА Новости, что система all inclusive ("все включено") в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят.
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