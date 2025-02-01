На выплаты вышедшим на пенсию матерям-героиням потребуется более ₽ 11 млн

В случае принятия подготовленного Минтрудом законопроекта о ежемесячных выплатах вышедшим на пенсию матерям-героиням на его реализацию в 2026 году потребуется более 11 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
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