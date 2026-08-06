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Аргументы и Факты

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В пяти домах в районе Лианозово Москвы пройдёт капитальный ремонт

В пяти домах в районе Лианозово Москвы пройдёт капитальный ремонт

Согласованы проекты капитального ремонта пяти многоквартирных домов в районе Лианозово. Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков сообщил, что они расположены по адресам: Абрамцевская улица, дом 20; Илимская улица, дом 2; Псковская улица, дом 10, корпус 1; Псковская улица, дом 6; Абрамцевская улица, дом 2, корпус 2.

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