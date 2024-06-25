А был ли «украинец»? Малороссия и русскость

В российском патриотическом экспертном сообществе среди тех, кто регулярно вещает на ТВ и в прочих СМИ, среди писателей, историков и политиков почему-то укоренилась некая генеральная, «официальная» линия, в рамках которой обязательно признаётся существование отдельной украинской национальности.